17 Nisan 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diof
Trabzonspor'da telafi zamanı! İşte Hatayspor maçı 11'i
Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Hatayspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fırtına’da hedef zinciri kırmak. İşte bordo-mavililerin Hatayspor maçı 11'i. (TS spor haberleri)
Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karadeniz devi kazanarak beraberlik zincirini kırmayı ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve zirve yarışına ortak olan bordomavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Ligin 31. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Kayserispor'la 1-1 ve Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı. (Fotomaç)
TRABZONSPOR-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diof
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