17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da telafi zamanı! İşte Hatayspor maçı 11'i

Fırtına'da telafi zamanı! İşte Hatayspor maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fırtına’da hedef zinciri kırmak. İşte bordo-mavililerin Hatayspor maçı 11'i. (TS spor haberleri)

Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün Atakaş 'u ağırlıyor. Karadeniz devi kazanarak beraberlik zincirini kırmayı ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör ile yükselişe geçen ve zirve yarışına ortak olan bordomavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Ligin 31. haftasında 'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla 'la 0-0, 'la 1-1 ve 'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı. (Fotomaç)

TRABZONSPOR-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: , Hüseyin, , , , Berat, A. Parmak, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, , , Yusuf, Mesut, Aabid, , , Akintola, Boupendza, Diof
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