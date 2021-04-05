Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zorlu kadro tercihi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sakat ve cezalıların çok olması sebebiyle sadece 2 değişiklik yapabildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileriyle önemli işler başarırken en büyük sorunu kadro derinliği olmadığı için yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple birçok maçta saha içindeki problemleri çözmek için kulübesine güvenemedi. Son Sivasspor karşılaşması da bunlardan biri oldu. Eksiklerin çok olduğu karşılaşmada Avcı kulübeden sadece Lewis Baker ve Flavio'yu oyuna sürdü. Geriye yedek kaleci Erce Kardeşler haricinde Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Saan, Hakan Yeşil ve Safa Kınalı kaldı. Bordo-mavili taraftarlar da Avcı'nın sadece 2 oyuncu değiştirmesine hak vererek "Kadro mutlaka daha derin olmalı" yorumları yaptılar.
EDGAR IE'NİN YERİNE MAJID
Sarı kart sınırındaki isimlerden Edgar İe, Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli futbolcu Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı yerine Majid Hosseini'yi oynatacak. Vitor Hugo'nun partneri olacak.
TARAFTAR ÇOK ÜZGÜN
Bordo-mavililer son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveye yaklaşma şansını kaçırdı. Bu durum taraftarı üzdü. Özellikle Galatasaray'ın sürekli takıldığı dönemde Trabzonspor da puanlar yitirince yukarı yaklaşamadı. Taraftarlar "Sıralamada yükselme şansımızı kendi ellerimizle geri çeviriyoruz. Daha dikkatli olsak zirveye yaklaşırdık" dediler.
115 HAKKIN 80'İNİ KULLANDI
Avcı, bordo-mavili takımın başında 23 lig maçına çıktı. Pandemi döneminde 5 oyuncu değişikliği hakkı vardı. Toplam 115 hakkının 80'ini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı 5 oyuncu değişiklik hakkını 3 maçta uygulamaya soktu. Galatasaray ve son Sivasspor maçında sadece 2 ismi sahaya sürdü.
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