23 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da ilk hedeflerden biri Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Fode Koita... Bordo-mavili ekip, Gine asıllı Fransız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2021

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da forvet adaylarından biri ile sezon sonu bitecek olan .

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

30 yaşındaki sanrtforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Teknik direktör 'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Fotomaç'ın haberine göre; kurmaylarına ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

PAŞA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen futbolcu bu sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpteki anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Koita 'dan önce Montpeiller, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Koita ile prensipte anlaştı! Sezon sonunda...

Tecrübeli futbolcu Gine Milli Takımında ise 4 kez oynadı. 1.86 boyundaki hücum futbulcusunun, 'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan sağ bek harekatı! Milli arada masaya oturulacak Fırtına'dan sağ bek harekatı! Milli arada masaya oturulacak
Zirve yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları
Fırtına hedefini belirledi! İşte o detay Fırtına hedefini belirledi! İşte o detay
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ