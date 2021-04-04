04 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Yunus Mallı'da beklenen olmadı! Performansı...

Yunus Mallı'da beklenen olmadı! Performansı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında oynanan - maçı 0-0 sona ererken fark yaratması beklenen oyunculardan biri de 'ydı... 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maça çıkan yıldız oyuncu yine vasat kaldı ve bekleneni veremedi.

'in 32. haftasında deplasmanda 'un konuğu olurken 0-0 biten maç sonrası taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya da 41'e yükseltti.

'ta yer alan habere göre; Trabzonspor'un devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği , Sivasspor deplasmanında da vasat bir performans sergiledi.

Mallı'nın henüz fiziksel olarak hazır olmadığı gözlemlendi.

Tecrübeli oyuncu 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi.

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