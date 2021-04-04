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Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas Sivasspor maçında sessiz kaldı

Bakasetas sessiz kaldı
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında deplasmanda ile golsüz berabere kalan 'da son haftalarda attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden olan , önemli pozisyonlar yaratmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Ara transfer döneminde geldiği 'da 5 golü bulunan Bakasetas, 4 lig maçını tek başına kazandırdı. Kritik anlarda sahneye çıkıp, Bordo-Mavililer'i sırtlayan 'Çilingir' lakaplı Yunan yıldız, deplasmanında kayıplardaydı. Milli arada formasıyla 3 maça çıkan ve perşembe günü 'a gelen tecrübeli 10 numara, arkadaşlarıyla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen dün yine mücadeleye 11'de başladı. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Bakasetas, birisi frikikten olmak üzere kaleye gönderdiği 3 şutta hedefi bulamadı. Bakasetas, kaçan pozisyonların ardından büyük üzüntü yaşadı.

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