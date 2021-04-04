Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas Sivasspor maçında sessiz kaldı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da son haftalarda attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden olan Anastasios Bakasetas, önemli pozisyonlar yaratmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.
Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor'da 5 golü bulunan Bakasetas, 4 lig maçını tek başına kazandırdı. Kritik anlarda sahneye çıkıp, Bordo-Mavililer'i sırtlayan 'Çilingir' lakaplı Yunan yıldız, Sivas deplasmanında kayıplardaydı. Milli arada Yunanistan formasıyla 3 maça çıkan ve perşembe günü Trabzon'a gelen tecrübeli 10 numara, arkadaşlarıyla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen dün yine mücadeleye 11'de başladı. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Bakasetas, birisi frikikten olmak üzere kaleye gönderdiği 3 şutta hedefi bulamadı. Bakasetas, kaçan pozisyonların ardından büyük üzüntü yaşadı.
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