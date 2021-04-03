Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! "Her şey 'oldu' gibiydi"

"Trabzonsporlu taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular o dönem. Keşke olsaydı da onlar için elimden gelen mücadeleyi sahada gösterseydim. Her şeyin hayırlısı. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek." ifadelerinde bulundu.

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