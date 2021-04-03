03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! "Her şey 'oldu' gibiydi"

Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da devre arası takıma katılması planlanan Efecan Karaca bu süreçle alakalalı flaş açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! Her şey 'oldu' gibiydi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

ekiplerinden Alanyaspor'da göstermiş olduğu performansla milli takım seviyesine kadar yükselen 'dan flaş transfer itirafı geldi.

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! Her şey 'oldu' gibiydi

31 yaşındaki futbolcu Fanatik'e yaptığı açıklamada devre arasında gerçekleşmeyen transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! Her şey 'oldu' gibiydi

Karaca, "Her şey 'oldu' gibiydi. Görüştük. Hasan Başkan ile konuştum. Hatta son gün sabahtan kulübe gittim sözleşmemi feshetmek için. Saat 4'e 5'e kadar bekledim. Ancak son anda olmadı. Tam nedenini bilmiyorum."

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! Her şey 'oldu' gibiydi

"Abdullah hoca ile görüşmüştük. Beni çok istemişti. Ben de çok istemiştim gitmeyi. sonuçta büyük takım. Ama olmadı. Tabiki üzüldüm fakat 1-2 gün sonra toparladım."

Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! Her şey 'oldu' gibiydi

"Trabzonsporlu taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular o dönem. Keşke olsaydı da onlar için elimden gelen mücadeleyi sahada gösterseydim. Her şeyin hayırlısı. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek." ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Canlı yayında detayları aktardı! Berat'ın son durumu nasıl? Canlı yayında detayları aktardı! Berat'ın son durumu nasıl?
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı? Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör