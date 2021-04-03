Son dakika transfer haberleri: Efecan Karaca'dan Trabzonspor itirafı! "Her şey 'oldu' gibiydi"
Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da devre arası takıma katılması planlanan Efecan Karaca bu süreçle alakalalı flaş açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da göstermiş olduğu performansla milli takım seviyesine kadar yükselen Efecan Karaca'dan flaş transfer itirafı geldi.
31 yaşındaki futbolcu Fanatik'e yaptığı açıklamada devre arasında gerçekleşmeyen transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Karaca, "Her şey 'oldu' gibiydi. Görüştük. Hasan Başkan ile konuştum. Hatta son gün sabahtan kulübe gittim sözleşmemi feshetmek için. Saat 4'e 5'e kadar bekledim. Ancak son anda olmadı. Tam nedenini bilmiyorum."
"Abdullah hoca ile görüşmüştük. Beni çok istemişti. Ben de çok istemiştim gitmeyi. Trabzonspor sonuçta büyük takım. Ama olmadı. Tabiki üzüldüm fakat 1-2 gün sonra toparladım."
"Trabzonsporlu taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular o dönem. Keşke olsaydı da onlar için elimden gelen mücadeleyi sahada gösterseydim. Her şeyin hayırlısı. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek." ifadelerinde bulundu.
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