Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımında ilk 11'leri belli oldu. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin bu karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Boyd, Yatabare

Hüseyin Türkmen, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon , A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:



Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.



Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

YİĞİDOLAR'DA TEK EKSİK!

Sivasspor´un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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