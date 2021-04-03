03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Sivasspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımında ilk 11'leri belli oldu. (TS spor haberleri)

'in 32. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin bu karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: , Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, , Fajr, Gradel, Boyd, Yatabare

Trabzonspor: , Türkmen, Edgar le, Vitor Hugo, , A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban

KADRODA 6 EKSİK

, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan, , , Edgar, , , , Hugo, , Hüseyin, Marlon, , Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

YİĞİDOLAR'DA TEK EKSİK!

Sivasspor´un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında ´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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