20 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor-Ankarücü maçında Caleb Ekuban 9 maç sonra golle tanıştı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında kaydettiği ilk gole imza atan Caleb Ekuban 9 maç aranın ardından sevinç yaşadı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'u Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Ganalı Caleb Ekuban 9 maç aranın ardından golle tanıştı. 26 yaşındaki yıldız isim son olarak Gençlerbirliği karşısında kaydetmişti.
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