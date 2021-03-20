20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankarücü maçında Caleb Ekuban 9 maç sonra golle tanıştı

Ekuban 9 hafta sonra golle tanıştı!
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 31. haftasında 'un karşısında kaydettiği ilk gole imza atan 9 maç aranın ardından sevinç yaşadı. ( haberleri)

'u karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Ganalı 9 maç aranın ardından golle tanıştı. 26 yaşındaki yıldız isim son olarak karşısında kaydetmişti.
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