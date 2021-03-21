21 Mart 2021, Pazar
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!
Trabzonspor'un başarılı kalcesi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında göstermiş olduğu performansla adeta maça damga vurdu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü mücadelesinde yine başarılı bir maç çıkardı. 24 yaşındaki eldiven 45+2'deki kurtarışlarıyla devleşti. Önce Saba Lobjanidze vurdu, Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi, dönen topta bu defa Çekiçi şansını denedi. Başarılı eldiven reflekslerini konuşturdu, tam köşeye giden topa uzanarak inanılmaz bir kurtarış daha yaptı. İkinci devrede de Lobjanidze'nin yakın mesafeden bir şutundan daha Başkent temsilcisine engel oldu. Başarılı kurtarışlarıyla son haftaların flaş ekibi Ankaragücü'nü durdurmayı başardı. Uğurcan Çakır yediği penaltı golünde ise yine terse yattı. 21. penaltıda 20. golünü yedi. (Fotomaç)
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