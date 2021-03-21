21 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

Uğurcan kalesinde devleşti!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2021

'un başarılı kalcesi Çakır, maçında göstermiş olduğu performansla adeta maça damga vurdu. ( haberleri)

'un kalecisi Çakır, mücadelesinde yine başarılı bir maç çıkardı. 24 yaşındaki eldiven 45+2'deki kurtarışlarıyla devleşti. Önce vurdu, Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi, dönen topta bu defa Çekiçi şansını denedi. Başarılı eldiven reflekslerini konuşturdu, tam köşeye giden topa uzanarak inanılmaz bir kurtarış daha yaptı. İkinci devrede de Lobjanidze'nin yakın mesafeden bir şutundan daha Başkent temsilcisine engel oldu. Başarılı kurtarışlarıyla son haftaların flaş ekibi Ankaragücü'nü durdurmayı başardı. yediği penaltı golünde ise yine terse yattı. 21. penaltıda 20. golünü yedi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'nın Halil ısrarı! İşte yeni teklif Fırtına'nın Halil ısrarı! İşte yeni teklif
Toroğlu'dan Ankaragücülü futbolcuya sert eleştiri! Sen futbol hırsızısın Toroğlu'dan Ankaragücülü futbolcuya sert eleştiri! "Sen futbol hırsızısın"
Avcı'dan galibiyet sözleri! Fırsatı iyi değerlendirdik Avcı'dan galibiyet sözleri! "Fırsatı iyi değerlendirdik"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ