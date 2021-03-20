20 Mart 2021, Cumartesi

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Trabzonspor-Ankaragücü maçında Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı

Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı!
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında oynanan - maçında, ekibinin kalecisi Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı.

'nde sakatlık şoku yaşanıyor. Spor Toto 'in 31. haftasında 'a konuk olan ekibinde kaleci Friedrich sakatlık yaşadı. 28 yaşındaki eldivenin 38. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna girdi.

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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
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