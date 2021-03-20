20 Mart 2021, Cumartesi
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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
Trabzonspor-Ankaragücü maçında Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçında, başkent ekibinin kalecisi Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı.
MKE Ankaragücü'nde sakatlık şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Başkent ekibinde kaleci Friedrich sakatlık yaşadı. 28 yaşındaki eldivenin 38. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna Korcan Çelikay girdi.
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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
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