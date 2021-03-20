Trabzonspor'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'de

Son haftalarda düşüş yaşayan 26 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu ile 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanattan bugünkü Ankaragücü maçında patlama yapmaları bekleniyor

Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında küme hattından kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız oyuncular Ekuban ve Nwakaeme bu maça özel hazırlandılar. Bordo-mavililerde tüm gözler ligde 9 maçtır gol atamayan Ekuban ile 5 karşılaşmadır suskun olan Nwakaeme'nin üzerinde olacak. Fotomaç'ıın haberine göre; son haftalardaki kötü performanslarıyla eleştirilerin odağında olan iki isim artık eski günlerine dönmek istiyor. Teknik heyetin de hafta içinde yoğun bir terapi uyguladığı Nwakaeme ve Ekuban'ın patlama yapacaklarına inanılıyor. Ekuban bu sezon ligde 6 gol 3 asist, Nwakaeme ise 6 gol 6 asistle takımının en skorer isimleri arasında zirvede yer alıyorlar. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak görüştüğü futbolcuların hırslarını sahaya yansıtmaları bekleniyor.

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