01 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a İrfan Can Eğribayat'tan sevindiren haber!

Fırtına'ya İrfan Can'dan sevindiren haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'nın gelişyle yükselişe geçen 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan konusunda sevindiren gelişme yaşandı. İşte o detay... ( haberleri)

'un transfer döneminde kalecisi ile hücum oyuncusu 'ı renklerine katmak istediği biliniyor. Konu Göztepe cephesine soruldu. ekibinin başkanvekili Talat Papatya "Henüz hiçbir kulüp resmi bir teklifle kapımızı çalmadı. Ancak tekliflere açığız. Oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler bordo-mavilileri umutlandırdı. (Fotomaç)
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