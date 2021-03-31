01 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor'a İrfan Can Eğribayat'tan sevindiren haber!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişyle yükselişe geçen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan İrfan Can Eğribayat konusunda sevindiren gelişme yaşandı. İşte o detay... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un transfer döneminde Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ile hücum oyuncusu Halil Akbunar'ı renklerine katmak istediği biliniyor. Konu Göztepe cephesine soruldu. İzmir ekibinin başkanvekili Talat Papatya "Henüz hiçbir kulüp resmi bir teklifle kapımızı çalmadı. Ancak tekliflere açığız. Oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler bordo-mavilileri umutlandırdı. (Fotomaç)
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