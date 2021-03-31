01 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması: Mükemmel bir performans sergilediniz

Avcı'dan motivasyon konuşması! Mükemmel...
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü öğrencilerini bu sözlerle motive etti. Bordo-mavili futbolcular da galibiyet için and içti. ( haberleri)

Sezon sonu yaklaşılırken , ekiplerini kovalamayı sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü da son dönemde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen yarıştan kopmadıklarını ifade etti. Öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan usta çalıştırıcı "Buraya kadar mükemmel bir performans sergilediniz. Canınızı dişinize takarak çalıştınız. Sahaya hem aklınızı hem yüreğinizi koydunuz. Ancak daha lig bitmedi. Biz bu zirve yarışında varız, sonuna kadar da olacağız" diye konuştu. Avcı'nın bu sözleri sonrası motivasyon alkışı yapan oyuncuların, karşılaşmasında galibiyet sözü verdikleri kaydedildi. (Fotomaç)
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