01 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması: Mükemmel bir performans sergilediniz
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı öğrencilerini bu sözlerle motive etti. Bordo-mavili futbolcular da galibiyet için and içti. (TS spor haberleri)
Sezon sonu yaklaşılırken Karadeniz temsilcisi, İstanbul ekiplerini kovalamayı sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da son dönemde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen yarıştan kopmadıklarını ifade etti. Öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan usta çalıştırıcı "Buraya kadar mükemmel bir performans sergilediniz. Canınızı dişinize takarak çalıştınız. Sahaya hem aklınızı hem yüreğinizi koydunuz. Ancak daha lig bitmedi. Biz bu zirve yarışında varız, sonuna kadar da olacağız" diye konuştu. Avcı'nın bu sözleri sonrası motivasyon alkışı yapan oyuncuların, Sivasspor karşılaşmasında galibiyet sözü verdikleri kaydedildi. (Fotomaç)
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