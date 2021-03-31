31 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fırtına Sivasspor maçına hazırlanıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 32. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek 'da çalışmalar yönetiminde gerçekleştirildi. ( haberleri)

Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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