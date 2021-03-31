Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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