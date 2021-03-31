31 Mart 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da çalışmalar Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. (TS spor haberleri)
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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