17 Mart 2021, Çarşamba
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Trabzonspor savunma problemini çözdü
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, savunma problemini teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte çözdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından savunma problemi büyük ölçüde çözüldü.
İlk 8 haftada yediği 15 golle, Erzurumspor'la birlikte ligin en çok gol yiyen ekibi olan Trabzonspor'da savunma problemi çözüldü.
Avcı'nın ilk dokunuşu defans bölgesine olurken, Edgar ve Hugo'nun uyumu da tecrübeli hocanın işini kolaylaştırdı.
30. hafta sonunda Karadeniz ekibi yediği 29 golle Galatasaray (23) ve Alanya'nın (28) ardından Beşiktaş'la beraber kalesinde ligin en az gol gören 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.
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