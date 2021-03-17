17 Mart 2021, Çarşamba

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Trabzonspor savunma problemini çözdü

Fırtına o problemi çözdü!
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak , savunma problemini teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte çözdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da 'nın takımın başına getirilmesinin ardından savunma problemi büyük ölçüde çözüldü.

İlk 8 haftada yediği 15 golle, Erzurumspor'la birlikte ligin en çok gol yiyen ekibi olan Trabzonspor'da savunma problemi çözüldü.

Avcı'nın ilk dokunuşu defans bölgesine olurken, Edgar ve Hugo'nun uyumu da tecrübeli hocanın işini kolaylaştırdı.

30. hafta sonunda ekibi yediği 29 golle Galatasaray (23) ve Alanya'nın (28) ardından 'la beraber kalesinde ligin en az gol gören 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi! haberin devamı

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