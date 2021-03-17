Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı ile büyük bir çıkış yakalayan ve sonrasında golcü sorunu yaşayan Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer bu sezon 23 lig maçında 23 gol atan Yunan forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (TS spor haberleri)