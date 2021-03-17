17 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Hosseini belirsizliği!
Trabzonspor'da sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalan İranlı stoper Majid Hosseini yeni sözleşme teklifine henüz “Evet” demedi. (TS spor haberleri)
Bir yandan ligi en iyi noktada bitirmenin öte yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek Majid Hosseini'nin takımda kalmasını istedi. Yönetim, İranlı stoper ile görüşme yaparken, şu ana kadar olumlu bir cevap alamadı. Avrupa'dan birçok talibi olan 24 yaşındaki savunmacının henüz karar vermediği belirlendi. Bu sezon Hugo ve Edgar'ın gölgesinde kalan Hosseini, 11 maçta sahada yer alırken 4 maça 11'de başladı. 1.87 boyundaki stoperin yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig