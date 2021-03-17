17 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hosseini belirsizliği!

Trabzonspor'da Hosseini belirsizliği!
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

'da sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalan İranlı stoper yeni sözleşme teklifine henüz “Evet” demedi. ( haberleri)

Bir yandan ligi en iyi noktada bitirmenin öte yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan 'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililerde , bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek 'nin takımda kalmasını istedi. Yönetim, İranlı stoper ile görüşme yaparken, şu ana kadar olumlu bir cevap alamadı. 'dan birçok talibi olan 24 yaşındaki savunmacının henüz karar vermediği belirlendi. Bu sezon ve 'ın gölgesinde kalan Hosseini, 11 maçta sahada yer alırken 4 maça 11'de başladı. 1.87 boyundaki stoperin yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. (Fotomaç)
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