GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet Enis Destan'ın A Milli Takım'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. İzmir ekibinde ilk kez 2015'te Çağlar Söyüncü, 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.

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