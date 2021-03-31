Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden biri olan Trabzonspor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de çok istediği, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen iki futbolcuya talip oldu.
Türk futboluna bir çok genç oyuncu kazandıran Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan ve orta saha Burak İnce'ye Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor resmen talip oldu.
Genç yerli ve yabancı oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, kırmızı-lacivertlilerle temasa geçtiği öğrenildi. İki kulüp yapılan ön görüşmeler sonrasında Altınordu'nun iki genç yıldız adayı oyuncu için toplam 10 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay isteği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Altınordu'nun belirlediği bonservis bedelinde indirim istediği ve tarafların ilerleyen günlerde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
PAZARLIK YAPILACAK
Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçmiş yıllar da Başakşehir'i çalıştırırken, İzmir ekibinden Cengiz Ünder ve Alican Özfesli'yi İstanbul ekibine transfer etmişti. Yeni Asır'ın haberine göre Altınordu'yu yakından takip eden Avcı'nın bu iki oyuncunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Enes Destan bu sezon 1. Lig'de 10 gol atıp 2 asist yaptı. Burak İnce de 23 maçta görev yapıp 5 gol attı.
GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet Enis Destan'ın A Milli Takım'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. İzmir ekibinde ilk kez 2015'te Çağlar Söyüncü, 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig