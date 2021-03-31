31 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden biri olan Trabzonspor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de çok istediği, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen iki futbolcuya talip oldu.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Türk futboluna bir çok genç oyuncu kazandıran 'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet ve orta saha 'ye ekiplerinden resmen talip oldu.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...

Genç yerli ve yabancı oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, kırmızı-lacivertlilerle temasa geçtiği öğrenildi. İki kulüp yapılan ön görüşmeler sonrasında 'nun iki genç yıldız adayı oyuncu için toplam 10 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay isteği öğrenildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...

'un, 'nun belirlediği bonservis bedelinde indirim istediği ve tarafların ilerleyen günlerde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...

PAZARLIK YAPILACAK
Ayrıca Teknik Direktörü geçmiş yıllar da 'i çalıştırırken, ekibinden ve 'yi ekibine transfer etmişti. Yeni Asır'ın haberine göre 'yu yakından takip eden Avcı'nın bu iki oyuncunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Enes Destan bu sezon 1. Lig'de 10 gol atıp 2 asist yaptı. de 23 maçta görev yapıp 5 gol attı.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Burak İnce... | Ts transfer haberleri...

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet 'ın 'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. ekibinde ilk kez 2015'te , 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü , "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.

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