30 Mart 2021, Salı

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Trabzonspor gözünü Sivasspor'a dikti

Fırtına gözünü Sivas'a dikti!
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Dış sahada yenilmeyen bordo-mavililer, bu serisini sürdürmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan , milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesinde ise bordo-mavililerin dış saha istatistikleri ise dikkat çekiyor. Rakiplerine konuk olduğu 15 maçta tek yenilgisini Eddie Newton döneminde Fenerbahçe karşısında alan ekibi, Teknik Direktör yönetiminde ise maç kaybetmedi.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Karadeniz devinin milli ara sonrası Sivasspor ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi dış saha grafikleri dikkat çekiyor. Sezon ilk yarısında rakibi ile evinde 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçtan ise galibiyete ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Süper Lig'de oynadığı maçlar sonunda 55 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, söz konusu puanların 25'ini evinde, 30'unu ise dışarıdaki maçlarda aldı.

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