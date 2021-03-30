30 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor deplasmanda 160 gündür kaybetmiyor
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda 160 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer deplasmanda çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına, deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 160 gündür dış sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer Abdullah Avcı'nın 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 maçta 3 puan çıkaran Karadeniz ekibi, Avcı'nın gelişi sonrasında ise 27 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 30 puan topladı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmedi.
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