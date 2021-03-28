28 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

Son dakika Trabzonspor haberleri: Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezonda tecrübeli teknik adamın önderliğinde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızını takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 16:56
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek. Sağ bek, sol bek, orta saha, kanat ve forvet transferi yapmayı planlayan bordo-mavililer, takımdan ayrılanların durumuna göre bu listeyi genişletecek.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

Fırtına'da 1 numaralı gitme adayı; Uğurcan Çakır. Geçen sezondan bu yana Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan, A Milli Takım'da yıldızını iyice parlattı.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

Karadeniz ekibinin, haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı kalecisini astronomik bir rakama satması yüksek ihtimal.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

KALEYE İLK ADAY İRFAN CAN

Bu durumda Uğurcan'ın yerine takviye yapılacak ve ilk aday da İrfan Can Eğribayat olacak.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

HALİL DE GÜNDEMDE

Göztepe'nin 22 yaşındaki kalecisini yakından takip eden Trabzonspor'un hedefinde Göztepeli bir oyuncu daha var: Halil Akbunar.

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