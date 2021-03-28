Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! Transfer takasla bitecek

Son dakika Trabzonspor haberleri: Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezonda tecrübeli teknik adamın önderliğinde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızını takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte o isimler...