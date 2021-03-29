29 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı Salih Uçan transferini çok istiyor!

Fırtına'nın Salih ısrarı!
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan’ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 'da Avcı bu transferi çok istiyor. Yönetim bastırıyor. ve 'ın yanı sıra 'den de teklifler alıyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Salih Uçan transferin gözde ismi durumunda. 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonu Akdeniz ekibiyle kontratının bitmesi de birçok takımın iştahını kabartıyor. 'den önce G.Saray'ın talip olduğu tecrübeli orta saha oyuncusuna ardından ve da kanca atmıştı. Ancak bordomavillier, Salih Uçan transferi için bir hayli ısrarcı. ekiplerinde bu bölgelerin çok kalabalık olduğunu belirten Trabzonspor idarecileri, başarılı oyuncunun rotasının Fırtına olması için yoğun çaba gösteriyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

temsilcisinde Avcı çok yönlü bir oyuncu olan Salih Uçan'ın transferiyle orta sahada birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor. Bu sebeple yönetimden mümkün olan maksimum rakamlara çıkılmasını istiyor. Salih Uçan transferinde Trabzonspor'un rakibi sadece İstanbul ekipleri değil. 27 yaşındaki futbolcu, 'da parlayıp macerası sonrası Roma'ya transfer olmuştu. Buradaki izlerini unutlayan ekipleri de Salih'i renklerine katmayı hedefliyorlar. Trabzonspor tüm bu takımların arasından sıyrılarak başarılı oyuncuya seneye bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. (Fotomaç)
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