29 Mart 2021, Pazartesi
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BİRÇOK TALİBİ VAR
Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı çok yönlü bir oyuncu olan Salih Uçan'ın transferiyle orta sahada birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor. Bu sebeple yönetimden mümkün olan maksimum rakamlara çıkılmasını istiyor. Salih Uçan transferinde Trabzonspor'un rakibi sadece İstanbul ekipleri değil. 27 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'da parlayıp Fenerbahçe macerası sonrası Roma'ya transfer olmuştu. Buradaki izlerini unutlayan İtalyan ekipleri de Salih'i renklerine katmayı hedefliyorlar. Trabzonspor tüm bu takımların arasından sıyrılarak başarılı oyuncuya seneye bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. (Fotomaç)
Abdullah Avcı Salih Uçan transferini çok istiyor!
Son dakika spor haberleri: Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan’ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu transferi çok istiyor. Yönetim bastırıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Çizme'den de teklifler alıyor. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Salih Uçan transferin gözde ismi durumunda. 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonu Akdeniz ekibiyle kontratının bitmesi de birçok takımın iştahını kabartıyor. Türkiye'den önce G.Saray'ın talip olduğu tecrübeli orta saha oyuncusuna ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kanca atmıştı. Ancak bordomavillier, Salih Uçan transferi için bir hayli ısrarcı. İstanbul ekiplerinde bu bölgelerin çok kalabalık olduğunu belirten Trabzonspor idarecileri, başarılı oyuncunun rotasının Fırtına olması için yoğun çaba gösteriyor.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı çok yönlü bir oyuncu olan Salih Uçan'ın transferiyle orta sahada birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor. Bu sebeple yönetimden mümkün olan maksimum rakamlara çıkılmasını istiyor. Salih Uçan transferinde Trabzonspor'un rakibi sadece İstanbul ekipleri değil. 27 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'da parlayıp Fenerbahçe macerası sonrası Roma'ya transfer olmuştu. Buradaki izlerini unutlayan İtalyan ekipleri de Salih'i renklerine katmayı hedefliyorlar. Trabzonspor tüm bu takımların arasından sıyrılarak başarılı oyuncuya seneye bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. (Fotomaç)
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