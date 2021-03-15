15 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile savunma sorunu çözüldü
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Fırtına Avcı ile birlikte ligin en az gol yiyen takımına dönüştü. (TS spor haberleri)
Eddie Newton sonrası Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Savunmayı toparlayan ve bordo-mavilileri çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, geçen hafta ise şok yaşamıştı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki yedi maçta sadece üç kez topu ağlarında gören, hatta dört karşılaşmada kalesini kapatan Fırtına, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'dan üç gol birden yemişti. Dün de başarılı bir grafik çizildi ve kale kapandı. (Fotomaç)
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