15 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile savunma sorunu çözüldü

Avcı ile savunma başarısı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Avcı ile birlikte ligin en az gol yiyen takımına dönüştü. ( haberleri)

sonrası 'da teknik direktörlük görevine gelen , ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Savunmayı toparlayan ve bordo-mavilileri çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, geçen hafta ise şok yaşamıştı. 'in ikinci yarısındaki yedi maçta sadece üç kez topu ağlarında gören, hatta dört karşılaşmada kalesini kapatan , geçen hafta 'dan üç gol birden yemişti. Dün de başarılı bir grafik çizildi ve kale kapandı. (Fotomaç)
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