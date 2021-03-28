28 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

Son dakika Trabzonspor haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu için Berat Özdemir'in transferindeki yol haritasını izliyor. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Sezon sonunda ile kontratı sona erecek olan ile ve yakından ilgilenirken, da devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

Bordo-mavililer, bonservis maliyeti olmayan 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. 'un iki kulübüyle rekabete giren 'un izlediği yol haritası, devre arasındaki transferini anımsatıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

Öyle ki ara dönemde ve 'ın çok istediği Berat'ı hızlı davranarak renklerine bağlayan 'da, kilit rol oynamıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

Genç futbolcuya takımda daha fazla süre bulma ve kendisini geliştirme fırsatı vereceğini söyleyen Avcı, Berat'ı ikna etmişti. Fanatik'in haberine göre; için de benzer durum söz konusu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

Daha önce kötü bir deneyimi yaşayan Salih, veya 'a gitmesi halinde çok ciddi bir forma rekabetine girecek, belki de uzun süre yedek kalacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...

, 'a gelmesi durumunda ise Salih'e daha fazla süre bulacağını ve yolunun açılacağını söyleyecek.

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