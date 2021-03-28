Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan transferini böyle bitirecek! Berat Özdemir...
Son dakika Trabzonspor haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu için Berat Özdemir'in transferindeki yol haritasını izliyor. İşte detaylar...
Sezon sonunda Alanyaspor ile kontratı sona erecek olan Salih Uçan ile Beşiktaş ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Trabzonspor da devreye girdi.
Bordo-mavililer, bonservis maliyeti olmayan 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. İstanbul'un iki kulübüyle rekabete giren Trabzonspor'un izlediği yol haritası, devre arasındaki Berat Özdemir transferini anımsatıyor.
Öyle ki ara dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok istediği Berat'ı hızlı davranarak renklerine bağlayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı kilit rol oynamıştı.
Genç futbolcuya takımda daha fazla süre bulma ve kendisini geliştirme fırsatı vereceğini söyleyen Avcı, Berat'ı ikna etmişti. Fanatik'in haberine göre; Salih Uçan için de benzer durum söz konusu.
Daha önce kötü bir Fenerbahçe deneyimi yaşayan Salih, Beşiktaş veya Galatasaray'a gitmesi halinde çok ciddi bir forma rekabetine girecek, belki de uzun süre yedek kalacak.
Abdullah hoca, Trabzonspor'a gelmesi durumunda ise Salih'e daha fazla süre bulacağını ve A Milli Takım yolunun açılacağını söyleyecek.
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