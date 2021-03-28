Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın yıldızı parlamaya devam ediyor. Dev kulüplerle daha önce de anılan Uğurcan Çakır, Norveç mücadelesinde gözlemciler tarafından izlendi.

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Norveç'i 3-0 devirdiğimiz mücadelede Uğurcan Çakır gözlemciler tarafından takip edildi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarında Hollanda ve Norveç karşısında iyi performans sergileyen genç file bekçisi takdir topladı. İspanya'nın Malaga kentinde oynanan ve Milli Takımımızın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada da başarılı bir performans sergileyerek kalesini gole kapatmayı başaran Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Liverpool tarafından canlı olarak takip edildi.

LIVERPOOL KALECİ TRANSFERİ YAPACAK! İLK ADAY...

Sezon sonunda kaleci transferi planlayan Liverpool da flaş bir kararın altına imza atarak Uğurcan Çakır'ı için Norveç - Türkiye maçına Liverpool izleme komitesinden iki yetkiliyi gönderdi. Uğurcan Çakır'ı izleyen Liverpool ekibi, milli yıldız için yakında kararını verecek.

TRABZONSPOR ACELE ETMİYOR!

Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için bir yandan da Tottenham ile görüşmelere başladı ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın satışı için EURO 2020'yi beklemek istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon bitiminde bu şekilde bir rakam masaya koyulsa dahi aceleci davranmayacak. Çünkü 11 Haziran'da EURO 2020 başlıyor. Uğurcan'ın da A Milli Takım'ın birinci kalecisi olarak piyasasını artırması bekleniyor.

25 MİLYON EURO

Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından %20 pay olarak belirledi.

TEMSİLCİ DEĞİŞTİRDİ!

Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan'ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ