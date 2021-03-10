10 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan radikal karar! Erzurumspor maçında...

Avcı'dan radikal karar! Erzurumspor maçında...
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da, maçından itibaren gelecek sezon da düşünülerek iskelet kadro oluşturulacak ve önümüzdeki dönemin oyun planını sahaya yansıtılacak. ( haberleri)

'de son üç haftada önce ardından da 'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan 'da teknik direktör , radikal bir karar aldı. Tecrübeli hoca, maçı ile birlikte gelecek sezonun iskelet kadrosunu oturtmayı ve önümüzdeki dönemin oyun sisteminden enstantaneleri sahaya yansıtmaya amaçlıyor. Talebeleri ile yaptığı toplantıda, "Kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyordu. Bunu büyük oranda başardık. Bu net ortada. bundan sonrada ise oyunumuzu geliştirme zamanı" diyen Avcı'nın kalan haftalarda farklı taktiksel varyasyonların yanı sıra farklı futbolcularla farklı bir oyun sistemini sahaya yansıtması bekleniyor.

GENÇLER DAHA FAZLA OYNAYACAK

Abdullah Avcı'nın yapmayı planladığı değişimde ve 'nın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve genç oyuncuların da daha fazla süre alması bekleniyor. Avcı'nın çeşitli denemelerle gelecek sezonun bütün sistemini belirlemesi ve transfer döneminde birkaç takviye ile çok daha güçlü ve etkili bir takımın ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Altyapıyı da yakından takip eden başarılı çalıştıcının, yeni isimleri kazandırmasına da kesin gözle bakılıyor. Yönetimin tam destek verdiği Avcı'nın takımın iskelet kadrosunu büyük oranda kafasında belirlediği ve alternatifli bir kadro üzerinde durduğu da dile getiriliyor. (Fotomaç)
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