10 Mart 2021, Çarşamba
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Abdullah Avcı'nın yapmayı planladığı değişimde Yunus Mallı ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve genç oyuncuların da daha fazla süre alması bekleniyor. Avcı'nın çeşitli denemelerle gelecek sezonun bütün sistemini belirlemesi ve transfer döneminde birkaç takviye ile çok daha güçlü ve etkili bir takımın ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Altyapıyı da yakından takip eden başarılı çalıştıcının, yeni isimleri A takıma kazandırmasına da kesin gözle bakılıyor. Yönetimin tam destek verdiği Avcı'nın takımın iskelet kadrosunu büyük oranda kafasında belirlediği ve alternatifli bir kadro üzerinde durduğu da dile getiriliyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan radikal karar! Erzurumspor maçında...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da, Erzurum maçından itibaren gelecek sezon da düşünülerek iskelet kadro oluşturulacak ve önümüzdeki dönemin oyun planını sahaya yansıtılacak. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de son üç haftada önce Fenerbahçe ardından da Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, radikal bir karar aldı. Tecrübeli hoca, Erzurumspor maçı ile birlikte gelecek sezonun iskelet kadrosunu oturtmayı ve önümüzdeki dönemin oyun sisteminden enstantaneleri sahaya yansıtmaya amaçlıyor. Talebeleri ile yaptığı toplantıda, "Kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyordu. Bunu büyük oranda başardık. Bu net ortada. bundan sonrada ise oyunumuzu geliştirme zamanı" diyen Avcı'nın kalan haftalarda farklı taktiksel varyasyonların yanı sıra farklı futbolcularla farklı bir oyun sistemini sahaya yansıtması bekleniyor.
GENÇLER DAHA FAZLA OYNAYACAK
Abdullah Avcı'nın yapmayı planladığı değişimde Yunus Mallı ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve genç oyuncuların da daha fazla süre alması bekleniyor. Avcı'nın çeşitli denemelerle gelecek sezonun bütün sistemini belirlemesi ve transfer döneminde birkaç takviye ile çok daha güçlü ve etkili bir takımın ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Altyapıyı da yakından takip eden başarılı çalıştıcının, yeni isimleri A takıma kazandırmasına da kesin gözle bakılıyor. Yönetimin tam destek verdiği Avcı'nın takımın iskelet kadrosunu büyük oranda kafasında belirlediği ve alternatifli bir kadro üzerinde durduğu da dile getiriliyor. (Fotomaç)
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