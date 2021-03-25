25 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile deplasmanda esiyor

Avcı'nın Trabzonspor'u deplasmanda esiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Teknik Direktör 'nın gelişiyle birlikte bordo-mavililerde dış saha başarısı göze çarpıyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Teknik Direktörü , bordo-mavili takımın başında dış sahada yenilgi yaşamadı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 15 maçta 25 puan toplarken, dış sahadaki 15 karşılaşmada hanesine 30 puan yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor, deplasmanda ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada ile 1-1 berabere kalırken, 6. haftada 'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada da deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada , ve 'i 1-0, Fatih Karagümrük, , ve 'yı 2-1, 'u 2-0 yendi, Kayserispor ve ile 0-0, ile de 1-1 berabere kaldı.

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