Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor Medicak Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.







TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Baker 3 Hosseini 2 maç sonra

Trabzonspor'da en son ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile 3 hafta sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hosseini de 2 maç aradan sonra Edgar'ın cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Yedek kulübesinde yabancı yok

Trabzonspor'un eksiklerinin fazla oluşu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübesinin 6'sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu.

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci, Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu.

Bu oyuncuların yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de yer alırken kulübedeki 10 isim de Türk oyunculardan oluştu.

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