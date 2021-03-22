22 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak fark yaratıyor!
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Ankaragücü karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu. Bir dönem onu eleştiren taraftarlar “İşte gerçek Parmak bu” dediler. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü yenerken Abdulkadir Parmak mükemmel bir futbol ortaya koydu. Orta sahada hücuma dönük iki oyuncu Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı ile birlikte görev yapan başarılı futbolcunun omuzlarına fazladan yük bindi. Bakasetas ve Yunus'un da açıklarını kapatan 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı ve camiadan tam not aldı. Aldığı eleştiriler sebebiyle devre arasında takımdan ayrılmayı dahi düşünen Abdulkadir Parmak'ın bu iştahlı oyunu taraftarı da mest etti. Bir dönem onu eleştiren bordo-mavili seyirciler "İşte bizim bildiğimiz gerçek Parmak bu. Helal olsun sana" yorumları yaptılar. (Fotomaç)
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