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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak fark yaratıyor!

Abdulkadir 'Parmak' ısırtıyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

'da Abdulkadir Parmak, karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu. Bir dönem onu eleştiren taraftarlar “İşte gerçek Parmak bu” dediler. ()

Süper Lig'de sahasında 'nü yenerken Abdulkadir Parmak mükemmel bir futbol ortaya koydu. Orta sahada hücuma dönük iki oyuncu Anastasios ve Mallı ile birlikte görev yapan başarılı futbolcunun omuzlarına fazladan yük bindi. Bakasetas ve Yunus'un da açıklarını kapatan 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör ve camiadan tam not aldı. Aldığı eleştiriler sebebiyle devre arasında takımdan ayrılmayı dahi düşünen Abdulkadir Parmak'ın bu iştahlı oyunu taraftarı da mest etti. Bir dönem onu eleştiren bordo-mavili seyirciler "İşte bizim bildiğimiz gerçek Parmak bu. Helal olsun sana" yorumları yaptılar. (Fotomaç)
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