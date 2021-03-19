19 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Koita Trabzonspor'a gelmek için can atıyor!

Koita Fırtına'da ısrarcı!
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'un gündemindeki ’nın yıldızı Koita, -mavililere gelmek için fedakarlık yapmaya hazır. ( haberleri)

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan , Koita ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. 'nın yeni teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile anlaşmak üzere… Sözleşmesi bitecek olan Gineli santrforun, devinin kurmaylarına, "-mavili takımda oynaması tabii ki isterim" diyerek yeşil ışığı yaktığı belirtiliyor. Koita'yı 'nın özellikle istediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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