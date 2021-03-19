19 Mart 2021, Cuma
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Koita Trabzonspor'a gelmek için can atıyor!
Trabzonspor'un gündemindeki Kasımpaşa’nın yıldızı Koita, bordo-mavililere gelmek için fedakarlık yapmaya hazır. (TS spor haberleri)
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Trabzonspor, Koita ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. Kasımpaşa'nın yeni teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile anlaşmak üzere… Sözleşmesi bitecek olan Gineli santrforun, Karadeniz devinin kurmaylarına, "Bordo-mavili takımda oynaması tabii ki isterim" diyerek yeşil ışığı yaktığı belirtiliyor. Koita'yı Abdullah Avcı'nın özellikle istediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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