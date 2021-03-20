20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Abdullah Avcı: İvme yakalamak istiyoruz

Avcı'dan zirve açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'nü konuk edecek 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor her maçını kazanmak için çıkar. Bugün hem topa sahip olacağız, hem de geçiş hücumlarına engel olmak için sahada duruşumuzu göstermeliyiz." dedi. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'nü konuk edecek 'da teknik direktör mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Trabzonspor her maçını kazanmak için çıkar. Bugün hem topa sahip olacağız, hem de geçiş hücumlarına engel olmak için sahada duruşumuzu göstermeliyiz.

Ankaragücü, son 3 haftada Hikmet Karamanla birlikte çıkış yakaladı. Bizim açımızdan da tekrar bir ivmelenme yakalamak istiyoruz. Pandemi döneminde sakatlık ve hastalıkların olduğu süreçte dalgalanmaların olması normal.

Son 10 hafta kalmışken Trabzonspor her zaman kazanmak isteyecektir. Bizim için tekrar ivme kazanmak için önemli bir maç. Bugün saha içinde hem aklımızı hem de duygumuzu ortaya koymak istiyoruz.
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