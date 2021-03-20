20 Mart 2021, Cumartesi
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İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başlıkları;
Trabzonspor her maçını kazanmak için çıkar. Bugün hem topa sahip olacağız, hem de geçiş hücumlarına engel olmak için sahada duruşumuzu göstermeliyiz.
Ankaragücü, son 3 haftada Hikmet Karamanla birlikte çıkış yakaladı. Bizim açımızdan da tekrar bir ivmelenme yakalamak istiyoruz. Pandemi döneminde sakatlık ve hastalıkların olduğu süreçte dalgalanmaların olması normal.
Son 10 hafta kalmışken Trabzonspor her zaman kazanmak isteyecektir. Bizim için tekrar ivme kazanmak için önemli bir maç. Bugün saha içinde hem aklımızı hem de duygumuzu ortaya koymak istiyoruz.
Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Abdullah Avcı: İvme yakalamak istiyoruz
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor her maçını kazanmak için çıkar. Bugün hem topa sahip olacağız, hem de geçiş hücumlarına engel olmak için sahada duruşumuzu göstermeliyiz." dedi. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başlıkları;
Trabzonspor her maçını kazanmak için çıkar. Bugün hem topa sahip olacağız, hem de geçiş hücumlarına engel olmak için sahada duruşumuzu göstermeliyiz.
Ankaragücü, son 3 haftada Hikmet Karamanla birlikte çıkış yakaladı. Bizim açımızdan da tekrar bir ivmelenme yakalamak istiyoruz. Pandemi döneminde sakatlık ve hastalıkların olduğu süreçte dalgalanmaların olması normal.
Son 10 hafta kalmışken Trabzonspor her zaman kazanmak isteyecektir. Bizim için tekrar ivme kazanmak için önemli bir maç. Bugün saha içinde hem aklımızı hem de duygumuzu ortaya koymak istiyoruz.
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