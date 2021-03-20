20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'ndan yapılandırma yorumu! "Önemli bir anlaşma"

Ağaoğlu'ndan yapılandırma yorumu! Önemli bir anlaşma
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında sahasında 'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin başkanı açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılandırmayı değerlendiren Ağaoğlu, "Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 31. haftasında 'nü 4-1'le geçti. Maçın ardından bordo-mavililerin başkanı açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:

Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Corona virüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri Ekuban'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu.

10-12 günlük milli takım arası, oyuncuların dinlenmeleri açısından önemli bir süreç. Oyuncularımızın bu süreci iyi geçireceklerini düşünüyorum.

'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo.

Türk futbolunu çıkmaza sürükleyen 4 kulüp vardı. Türk futbolunun ekonomik ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşmeye uyulmadığında sözleşme kendiliğinden iptal oluyor. Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı.

Ahmet Ağaoğlu'dan Bankalar Birliği açıklaması!

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