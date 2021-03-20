Trabzonspor-Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'ndan yapılandırma yorumu! "Önemli bir anlaşma"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılandırmayı değerlendiren Ağaoğlu, "Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor Ankaragücü'nü 4-1'le geçti. Maçın ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:
Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Corona virüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri Ekuban'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu.
10-12 günlük milli takım arası, oyuncuların dinlenmeleri açısından önemli bir süreç. Oyuncularımızın bu süreci iyi geçireceklerini düşünüyorum.
Bankalar Birliği'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo.
Türk futbolunu çıkmaza sürükleyen 4 kulüp vardı. Türk futbolunun ekonomik ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşmeye uyulmadığında sözleşme kendiliğinden iptal oluyor. Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı.
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