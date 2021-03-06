06 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas 12'den vurdu

Bakasetas 12'den vurdu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Bakesatas, 4. kez galibiyet golünü attı ve ’a tam 12 puan kazandırdı. Yunan maestro, takımın en önemli silahı.

Bakasetas fırtınası kaldığı yerden devam ediyor... 'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan maestro, bordo-mavili formayla 4. golünü Kasımpaşa'ya attı. , ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da Fırtına'yı zafere taşıyan isim olan Bakasetas, kritik gollerin ardından 'Çilingir' lakabını almıştı. İstanbul deplasmanında bir kez daha kilidi açan Bakasetas, 4. kez fileleri sarsarken, takımına 12 puan kazandırmış oldu. Bordo-mavili yıldız, "Trabzonspor'un başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Gol atmak tabii ki güzel ama takımın kazanması çok daha önemli" ifadesini kullandı.
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