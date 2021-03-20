20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından Abdullah Avcı: Fırsatı iyi değerlendirdik

Avcı'dan galibiyet sözleri! Fırsatı iyi değerlendirdik
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında sahasında 'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bize verilen fırsatı değerlendirdik." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 31. haftasında 'nü 4-1'le geçti. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

4-1, net galibiyet ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi.

Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirdik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu'ndan yapılandırma yorumu! Önemli bir anlaşma Ağaoğlu'ndan yapılandırma yorumu! "Önemli bir anlaşma"
Fırtına 3 puanı ilk yarıda aldı! Fırtına 3 puanı ilk yarıda aldı!
Fırtına'da Djaniny'den bir ilk! Fırtına'da Djaniny'den bir ilk!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ