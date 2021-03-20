Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından Abdullah Avcı: Fırsatı iyi değerlendirdik
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bize verilen fırsatı değerlendirdik." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor Ankaragücü'nü 4-1'le geçti. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
4-1, net galibiyet ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi.
Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirdik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız.
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