20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü | CANLI

Trabzonspor-Ankaragücü | CANLI
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına habermizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Hüseyin, , , , Yunus, A.Parmak, , Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Ankaragücü: Ricardo, , Kulusic, , , , Endri, , , Saba, Borven

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta maçında forma giyemeyen sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

74. RANDEVU

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, karşısında moral bulmak için sahaya çıktı. Geride kalan 73 maçta; bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un rakibine üstünlük kurduğu dikkati çekiyor.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, düşme hattının bir üst basamağına çıkan ve son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü'nde, son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemedi.

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