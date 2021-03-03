03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu:
Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Atakan, Faruk Can, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Berat, Yunus, Yusuf, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Afobe.
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