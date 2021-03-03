03 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 28. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu:

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