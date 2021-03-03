03 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe mağlubiyetini unuttu! Abdullah Avcı yeni bir seri istiyor

Fırtına F.Bahçe yenilgisini unuttu! Avcı yeni seri istiyor
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 27. haftasında evinde 'ye 1-0 mağlup olan , bu yenilgiyi geride bıraktı. Teknik direktör yönetiminde bordo mavililer, deplasmanda 'yı mağlup ederek yeni bir seri yakalamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi ()

, ile yakaladığı çıkışa yenilgisi ile ara verirken, bordo-mavililer 'da yarın ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, 'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.

DIŞARIDA 26 PUAN

Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplyasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında F.Bahçe'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde 18 maçta 2 yenilgi aldı

SERKAN ASAN'A BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe maçında yenilen gol öncesi net bir hata yapan , eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları genç oyuncuya sahip çıktı. Özellikle sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan 21 yaşındaki sağ beke psikolojik destek veriliyor. Kaptan da Serkan'a moral aşılıyor. (Sabah / )

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