Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe mağlubiyetini unuttu! Abdullah Avcı yeni bir seri istiyor
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yenilgiyi geride bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir seri yakalamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışa Fenerbahçe yenilgisi ile ara verirken, bordo-mavililer İstanbul'da yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, Fırtına'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.
DIŞARIDA 26 PUAN
Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplyasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında F.Bahçe'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.
SERKAN ASAN'A BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçe maçında yenilen gol öncesi net bir hata yapan Serkan Asan, eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları genç oyuncuya sahip çıktı. Özellikle sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan 21 yaşındaki sağ beke psikolojik destek veriliyor. Kaptan Uğurcan Çakır da Serkan'a moral aşılıyor. (Sabah / Yunus Emre Sel)
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