19 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni çıkış istiyor

TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberleri: İçerdeki son 2 maçından puansız ayrılan , bu sezon 7 mağlubiyetinin 6’sını evinde yaşadı. Hedef, ’nü yenip yeni bir çıkış başlatmak. ( haberleri)

Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan , maçı öncesi 3 puana kilitlendi. Bordo- mavililer yarın konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek isterken, iç sahadaki kötü gidişata da son vermeyi planlıyor. temsilcisi, sahasnıda oynadığı son iki maçta 'ye 1-0, 'a ise 3-1 mağlup oldu. Bu sezon ligde aldığı 7 yenilginin 6'sını kendi sahasında yaşayan , deplasmanda 15 maçta 30 puan toplarken, içerde 14 maçta 22 puanda kaldı.

RAKİPLER PUSUDA BEKLİYOR

Teknik direktör yönetimindeki 3 mağlubiyet de iç sahada geldi. Öte yandan son haftalarda yaşanan kayıplar üst sıraları da tehlikeye attı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi 49 puanda bulunuyor. ve da 46 puanla üst sıralara tırmanmak için pusuda bekleyen takımlar. karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Trabzonspor'u dördüncülük koltuğundan edebilir. Abdullah Avcı bu nedenle maçı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya iyi haber! Antrenmanlara başladı Fırtına'ya iyi haber! Antrenmanlara başladı
Koita Fırtına'da ısrarcı! Koita Fırtına'da ısrarcı!
Devler Uğurcan'ın peşinde! Devler Uğurcan'ın peşinde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ