19 Mart 2021, Cuma
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RAKİPLER PUSUDA BEKLİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 3 mağlubiyet de iç sahada geldi. Öte yandan son haftalarda yaşanan kayıplar üst sıraları da tehlikeye attı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor 49 puanda bulunuyor. Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK da 46 puanla üst sıralara tırmanmak için pusuda bekleyen takımlar. Ankaragücü karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Trabzonspor'u dördüncülük koltuğundan edebilir. Abdullah Avcı bu nedenle maçı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor. (Fotomaç)
Trabzonspor yeni çıkış istiyor
Son dakika spor haberleri: İçerdeki son 2 maçından puansız ayrılan Trabzonspor, bu sezon 7 mağlubiyetinin 6’sını evinde yaşadı. Hedef, Ankaragücü’nü yenip yeni bir çıkış başlatmak. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi 3 puana kilitlendi. Bordo- mavililer yarın konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek isterken, iç sahadaki kötü gidişata da son vermeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisi, sahasnıda oynadığı son iki maçta Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a ise 3-1 mağlup oldu. Bu sezon ligde aldığı 7 yenilginin 6'sını kendi sahasında yaşayan Fırtına, deplasmanda 15 maçta 30 puan toplarken, içerde 14 maçta 22 puanda kaldı.
RAKİPLER PUSUDA BEKLİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 3 mağlubiyet de iç sahada geldi. Öte yandan son haftalarda yaşanan kayıplar üst sıraları da tehlikeye attı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor 49 puanda bulunuyor. Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK da 46 puanla üst sıralara tırmanmak için pusuda bekleyen takımlar. Ankaragücü karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Trabzonspor'u dördüncülük koltuğundan edebilir. Abdullah Avcı bu nedenle maçı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor. (Fotomaç)
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