11 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Youssouf Sabaly ile ilgileniyor

Fırtına'da rota sağ bek! İşte sözleşme detayı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: , ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli savunmacı ile masaya oturmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer kısa sürede işi bitirmeyi hedefliyor. ( haberleri)

Teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda devre arasında, ve gibi önemli isimler transfer edilmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın bulunduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın 'tayken de istediği oldu. 'nın takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya sezon bitmeden teklif yapılması planlanıyor.

SOL BEK DE OYNUYOR

Bu sezon 23 karşılaşmada 2 asistlik katkı yapan Sabaly, oynadığı maçların ikisinde ise so l bek olarak görev yaptı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında ve ile de anılmıştı. Kariyerine alt yapısında başlayan ve ve 'te kiralık olarak forma giyen Sabaly, Bordeaux tarafından 4 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli oyuncu, teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin oyuncunun bu transfer için menajeriyle kısa zaman içerisinde masaya oturma düşüncesinde olduğu da öğrenildi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ekuban'a uyarı! Ekuban'a uyarı!
Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim... Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...
Avcı'dan radikal karar! Erzurumspor maçında... Avcı'dan radikal karar! Erzurumspor maçında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ