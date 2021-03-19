19 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Devler Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Devler Uğurcan'ın peşinde!
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika transfer haberleri: ’in en değerli oyuncusu olan 'un başarılı kalecisi ’ı izlemek için birçok kulüp sırada bekliyor. ( haberleri)

'da kaleci , transferde gözdeliğini koruyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen birçok kulübün başarılı file bekçisini izlemek için talepleri devam ediyor. Ancak pandemi koşulları nedeniyle izleme taleplerinin bir kez daha ileri bir tarihe bırakılması bekleniyor. , ve 'dan takımların peşinde olduğu açıklanan oyuncu yeni piyasa değerlerine göre de 16 milyon euro'luk değeriyle 'de oynayan en değerli oyuncu olmayı başardı. Uğurcan'ın yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi. (Fotomaç)
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