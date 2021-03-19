19 Mart 2021, Cuma
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Devler Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın peşinde!
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’in en değerli oyuncusu olan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ı izlemek için birçok kulüp sırada bekliyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, transferde gözdeliğini koruyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen birçok kulübün başarılı file bekçisini izlemek için talepleri devam ediyor. Ancak pandemi koşulları nedeniyle izleme taleplerinin bir kez daha ileri bir tarihe bırakılması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan takımların peşinde olduğu açıklanan oyuncu yeni piyasa değerlerine göre de 16 milyon euro'luk değeriyle Türkiye'de oynayan en değerli oyuncu olmayı başardı. Uğurcan'ın yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi. (Fotomaç)
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