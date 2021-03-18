18 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita ile anlaşma sağladı. Gineli futbolcunun bordo-mavili formayı giymek için gün saydığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Transfer çalışmalarına başlayan 'un devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak kulübüyle anlaşamadığı Koita için sezon sonunu beklediği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım

'da beşinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki forvet, devre arasında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ancak geçen hafta affedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım

Sezon sonuna kadar ekibinin formasını giyecek olan tecrübeli golcü, yeni sözleşme önerisine yine sıcak bakmıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım

Fotomaç'ın haberine göre; Koita'nın 'nın teklifini kabul etmemesinin altında ise ile devre arasında yaptığı görüşmenin yattığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım

asıllı Fransız forvetin bordo-mavili kulüp yetkililerine, "Bonservisimi elime aldığımda daha rahat konuşuruz. Ama 'a gelmeyi çok isterim" dediği iddia edildi.

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