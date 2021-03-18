Son dakika spor haberleri: Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Fode Koita için geri sayım
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita ile anlaşma sağladı. Gineli futbolcunun bordo-mavili formayı giymek için gün saydığı öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak kulübüyle anlaşamadığı Koita için sezon sonunu beklediği ileri sürüldü.
Kasımpaşa'da beşinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki forvet, devre arasında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ancak geçen hafta affedilmişti.
Sezon sonuna kadar İstanbul ekibinin formasını giyecek olan tecrübeli golcü, yeni sözleşme önerisine yine sıcak bakmıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Koita'nın Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmemesinin altında ise Trabzonspor ile devre arasında yaptığı görüşmenin yattığı belirtildi.
Gine asıllı Fransız forvetin bordo-mavili kulüp yetkililerine, "Bonservisimi elime aldığımda daha rahat konuşuruz. Ama Trabzonspor'a gelmeyi çok isterim" dediği iddia edildi.
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