18 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Berat Özdemir müjdesi

Berat müjdesi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.03.2021

cumartesi oynayacağı maçının hazırlıklarını ’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 1. derecede kas yaralanması olduğu için maçında forma giyemeyen ise takımla çalıştı. Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.

cumartesi oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 1. derecede kas yaralanması olduğu için maçında forma giyemeyen ise takımla çalıştı. Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Yıldız isimle anlaşma tamam Beşiktaş istedi Trabzonspor alıyor! Yıldız isimle anlaşma tamam
Ekuban ve Nwakaeme'ye terapi Ekuban ve Nwakaeme'ye terapi
Ağaoğlu'dan flaş sözler! Adaletin olmadığı yerde... Ağaoğlu'dan flaş sözler! "Adaletin olmadığı yerde..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ