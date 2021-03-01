01 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması

Fırtına'dan sakatlık açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da ve ’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. ( haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden 'da, 'nun burun kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kulüp ayrıca, idmanda sakatlık geçiren 'nin sağlık durumuna ilişkin de bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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