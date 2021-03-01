Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, Vitor Hugo'nun burun kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kulüp ayrıca, idmanda sakatlık geçiren Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuna ilişkin de bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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