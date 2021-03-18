Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele öncesinda bordo-mavililere sakatlığı bulunan futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar Ie takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Öte yandan Fırtına'ya bu mücadele öncesi müjdeli bir haber geldi...
1. derecede kas yaralanması olduğu için BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir takımla çalıştı.
Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.
Trabzonspor'a devre arasında gelen 22 yaşındaki genç futbolcu, bordo-mavili formayla 11 karşılaşmada görev aldı.
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