18 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele öncesinda bordo-mavililere sakatlığı bulunan futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar Ie takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

Öte yandan Fırtına'ya bu mücadele öncesi müjdeli bir haber geldi...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

1. derecede kas yaralanması olduğu için BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen takımla çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a iyi haber! Antrenmanlara başladı

'a devre arasında gelen 22 yaşındaki genç futbolcu, bordo-mavili formayla 11 karşılaşmada görev aldı.

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