18 Mart 2021, Perşembe
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Trabzonspor'dan Ekuban ve Nwakaeme'ye terapi
Teknık direktör Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ganalı hücum oyuncusu Ekuban ve Nijeryalı sol kanat Nwakaeme ile görüşmelere başladı.
Teknık direktör Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ganalı hücum oyuncusu Ekuban ve Nijeryalı sol kanat Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen tecrübeli hoca, Ekuban ve Nwakaeme'nin fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini ve süreç içerisinde yıprandığına kanaat getirdi. Bu nedenle oyuncuları psikolojik olarak iyi bir noktaya getirmeye çalışacak olan Avcı'nın, bire bir seansları uzun bir süre sürdürmesi bekleniyor
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