18 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Ekuban ve Nwakaeme'ye terapi

Ekuban ve Nwakaeme'ye terapi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Teknık direktör son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen hücum oyuncusu ve Nijeryalı sol kanat Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

Teknık direktör son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen hücum oyuncusu ve Nijeryalı sol kanat Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen tecrübeli hoca, Ekuban ve Nwakaeme'nin fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini ve süreç içerisinde yıprandığına kanaat getirdi. Bu nedenle oyuncuları psikolojik olarak iyi bir noktaya getirmeye çalışacak olan Avcı'nın, bire bir seansları uzun bir süre sürdürmesi bekleniyor
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