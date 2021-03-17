17 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı!

Fırtına'da Bakasetas rüzgarı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

'un devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavililerin kaydettiği son 8 golün 5'ine imza attı. ( haberleri)

Ara transfer döneminin son günlerinden 3 milyon euro'ya 'dan alınan Bakasetas, kısa sürede 'Çilingir' lakabını aldı. Sıkışan maçlarda hep kilidi çözen isim olan Yunan 10 numara, 'un son 8 golünün 5'ini attı. Bordo- mavililerin ligdeki son 5 galibiyetinin 4'ü onun golleriyle geldi. , , ve maçlarını kazandıran maestro, 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları sarsmış, skoru 2-1'e getirip takımını umutlandırmıştı. (Fotomaç)
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