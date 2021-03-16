16 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir 'Parmak' ısırtıyor!

Abdülkadir 'Parmak' ısırtıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

'un yıldız ismi Parmak son haftalarda gösterdiği performansla adeta 'nın jokeri konumuna geldi. ( haberleri)

'un ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Abdulkadir Parmak, performansıyla sahanın en iyilerinden oldu. 86 dakika oyunda kalıp 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 3 adam geçme girişiminden başarıyla ayrılan deneyimli oyuncu en fazla pas isabeti yapan isim oldu (50/54). Abdulkadir'in bu performansı taraftarları da mutlu etti. (Fotomaç)
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