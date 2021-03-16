16 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor'da Abdülkadir 'Parmak' ısırtıyor!
Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Parmak son haftalarda gösterdiği performansla adeta Abdullah Avcı'nın jokeri konumuna geldi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Abdulkadir Parmak, performansıyla sahanın en iyilerinden oldu. 86 dakika oyunda kalıp 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 3 adam geçme girişiminden başarıyla ayrılan deneyimli oyuncu en fazla pas isabeti yapan isim oldu (50/54). Abdulkadir'in bu performansı taraftarları da mutlu etti. (Fotomaç)
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