16 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de Abdullah Avcı ile büyük bir çıkış yakalayan ve sonrasında golcü sorunu yaşayan Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer bu sezon 23 lig maçında 23 gol atan Yunan forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Bu sezon 'de gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan , yeni sezonda aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

Bu nedenle şimdiden transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili ekip, Hollanda ligini sallayan Venlo'nun forveti ile ilgileniyor. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer kırdı.

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

Yunan yıldızı uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de olumlu rapor verdiği öğrenildi. 1.86 boyundaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Georgopoulos'tan geldi:

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

"'un Giakoumakis'e teklifi Venlo'dan aldığının çok üzerinde. Kulüpler anlaşırsa 'nin yolunu tutar." Kupada da 4 gol atan ve fizik gücü yüksek olan forvete Venlo taraftarları sniper () yakıştırması yapıyor.

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Giakoumakis, toplam 27 maçta 27 golle şov yaptı.

Trabzonspor'a Yunan gol makinesi!

formasını 3 kez giyen , fileleri 1 kez sarsmayı başardı. (Fotomaç)

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