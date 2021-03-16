16 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor'da gol sorunu sürüyor!
Trabzonspor son 4 sezondaki en az gol attığı dönemi yaşarken, son 4 maçta sadece 3 gol bulabilirdi. Fırtına, 29 haftada 35 kez fileleri sarsarak maçı başı 1.2 ortalama ile oynadı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de BB Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 kalan Karadeniz devi, gol yollarında sorun yaşıyor. Ligde 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son 2016- 17'de söz konusu dönemde 34 gol atan Fırtına, 2017-18'de 53, 2018- 19'da 52 gol kaydetmişti. Bordomavili takım 29 haftada sadece 1.2 gol ortalaması ile oynadı. Lider Beşiktaş ise attığı 62 gol ile neredeyse Trabzonspor'un iki katı fileleri havalandırdı. Fırtına ligde ilk 10'da yer alan takımlar arasında Sivasspor'dan (32) sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda. (Fotomaç)
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