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Trabzonspor'da gol sorunu sürüyor!

Fırtına'da gol sorunu!
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

son 4 sezondaki en az gol attığı dönemi yaşarken, son 4 maçta sadece 3 gol bulabilirdi. , 29 haftada 35 kez fileleri sarsarak maçı başı 1.2 ortalama ile oynadı. ( haberleri)

Süper Lig'de ile deplasmanda 0-0 kalan devi, gol yollarında sorun yaşıyor. Ligde 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son - 17'de söz konusu dönemde 34 gol atan , -18'de 53, - 19'da 52 gol kaydetmişti. Bordomavili takım 29 haftada sadece 1.2 gol ortalaması ile oynadı. Lider ise attığı 62 gol ile neredeyse 'un iki katı fileleri havalandırdı. Fırtına ligde ilk 10'da yer alan takımlar arasında 'dan (32) sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda. (Fotomaç)
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