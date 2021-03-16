16 Mart 2021, Salı
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DİREKT KIZAĞA ÇEKECEK!
Tecrübeli teknik adam, "Kalan haftalarda oyun ve oyuncu planlaması yapacağım" diyerek bundan sonraki süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını, taktik anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Performanslarında düşüş gözlenen futbolcuları direkt olarak kızağa çekmesi beklenen Avcı'nın, klasik 4-2- 3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Avcı'nın kalan haftalardaki oyun planını ağırlıklı olarak Yunus Mallı ve Bakasetas üzerinden şekillendirmeyi de düşündüğü öğrenildi. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı radikal kararlar almaya hazırlanıyor
Süper Lig’de kalan haftalarda gelecek sezon için oyun ve futbolcu planlaması yapacağım diyen Abdullah Avcı, Ankaragücü maçından itibaren kadro ile ilgili sert kararlar almayı düşünüyor. (TS spor haberleri)
7'de 7 yaptıktan sonra son dört maçta sadece bir galibiyet alabilen Trabzonspor'da teknik direktör Avcı, ipleri eline alıyor. Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen, yaşanan puan kaybının yanı sıra 90 dakikada sadece bir net gol pozisyonuna girilmesi, Avcı'yı sinirlendirdi. Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi. Talebelerine toparlanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kalan haftalar öncesi ise radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
DİREKT KIZAĞA ÇEKECEK!
Tecrübeli teknik adam, "Kalan haftalarda oyun ve oyuncu planlaması yapacağım" diyerek bundan sonraki süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını, taktik anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Performanslarında düşüş gözlenen futbolcuları direkt olarak kızağa çekmesi beklenen Avcı'nın, klasik 4-2- 3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Avcı'nın kalan haftalardaki oyun planını ağırlıklı olarak Yunus Mallı ve Bakasetas üzerinden şekillendirmeyi de düşündüğü öğrenildi. (Fotomaç)
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