16 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı radikal kararlar almaya hazırlanıyor

Avcı'dan radikal karar! Taktik değişiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

’de kalan haftalarda gelecek sezon için oyun ve futbolcu planlaması yapacağım diyen , maçından itibaren kadro ile ilgili sert kararlar almayı düşünüyor. ()

7'de 7 yaptıktan sonra son dört maçta sadece bir galibiyet alabilen 'da teknik direktör Avcı, ipleri eline alıyor. deplasmanından beraberlikle dönen, yaşanan puan kaybının yanı sıra 90 dakikada sadece bir net gol pozisyonuna girilmesi, Avcı'yı sinirlendirdi. Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi. Talebelerine toparlanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kalan haftalar öncesi ise radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

DİREKT KIZAĞA ÇEKECEK!

Tecrübeli teknik adam, "Kalan haftalarda oyun ve oyuncu planlaması yapacağım" diyerek bundan sonraki süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını, taktik anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Performanslarında düşüş gözlenen futbolcuları direkt olarak kızağa çekmesi beklenen Avcı'nın, klasik 4-2- 3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Avcı'nın kalan haftalardaki oyun planını ağırlıklı olarak ve üzerinden şekillendirmeyi de düşündüğü öğrenildi. (Fotomaç)
Trabzonspor'da gol sorunu sürüyor!

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