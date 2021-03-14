14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ekuban'a Torino talip oldu! İşte transfer için teklif edilen bonservis bedeli...

Ekuban'a İtalya'dan teklif! İşte o rakam...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'de üst sıralar için yarışını sürdüren 'a flaş bir teklif yapıldı. İtalya ekiplerinden , bordo mavililerin Ganalı yıldızı Ekuban'a talip oldu. İşte temsilcisinin transfer için teklif ettiği bonservis bedeli... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'un Ganalı yıldızı Ekuban'a, ekibi 'dan teklif geldi. Ekuban için temsilcisi 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı.

Trabzonspor yönetimi ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada yönetimin sakatlıktan kurtulamayan Çörekçi ile yollarını ayıracağı belirtildi.

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2017-2018 sezonu başında 'dan bordo-mavili takıma transfer olan oyuncusu bugüne kadar sakatlığı nedeniyle toplam 43 maç kaçırdı. Bu sezon ise Kamil Ahmet, toplam 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. ()

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